Miguel Herrera descarta acercamiento para dirigir al Galaxy

El nombre de Miguel Herrera se ha manejado entre la baraja de candidatos para dirigir al LA Galaxy ante la destitución de Guillermo Barros Schelotto; sin embargo, es el propio entrenador del América quien salió a calmar los rumores sobre su futuro, pues además de reiterar que está contento en América, aseguró que no ha tenido contacto con nadie del equipo de la MLS y aunque su prioridad es dirigir en Europa, no le cerró la puerta a la Liga estadounidense, pues sabe que está en franco crecimiento.



"Es un rumor simplemente, a mí no me ha contactado nadie, estoy muy contento en el América, siempre he dicho que si me toca emigrar mi prioridad será buscar ir a Europa pero tampoco la veo con mala cara a la MLS porque está creciendo, porque es una liga de expansión tremenda, que seguramente seguirá creciendo y que pronto la liga mexicana sufrirá al lado de la MLS, por las inversiones que están haciendo ellos, todo lo que está generando esa liga en nuestros vecinos”, dijo en entrevista con Marca Claro.