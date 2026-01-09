    Liga MX

    Joe Corona se retira del futbol profesional en el Tijuana vs. América del Clausura 2026

    El mediocampista de 35 años de edad fue titular y capitán en el partido de la Jornada 1, salió de cambio por Nacho Rivero para retirarse como jugador.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Adiós con honores! Joe Corona vive su último cambio mientras Nacho Rivero reaparece en la perrera

    Joe Benny Corona dijo adiós como jugador profesional de futbol este viernes 9 de enero en el partido Tijuana vs. América de la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026 disputado en el Estadio Caliente de la ciudad fronteriza.

    Más sobre Liga MX

    Liga MX: Lainez protagoniza rabieta, Mazatlán mal en el primer partido del Clausura 2026
    1 mins

    Liga MX: Lainez protagoniza rabieta, Mazatlán mal en el primer partido del Clausura 2026

    Liga MX
    Resumen | Mazatlán cae en casa ante Juárez en el inicio del Clausura 2026
    8:53

    Resumen | Mazatlán cae en casa ante Juárez en el inicio del Clausura 2026

    Liga MX
    ¡EN VIVO! Tijuana vs. América en el inicio del Clausura 2026
    Liga MX
    Carlos Reinoso revela el equipo que le salvó la vida, ¡y no es el América!
    1 mins

    Carlos Reinoso revela el equipo que le salvó la vida, ¡y no es el América!

    Liga MX
    ¡Rabieta de Lainez! Así reaccionó el jugador al salir de cambio
    2:01

    ¡Rabieta de Lainez! Así reaccionó el jugador al salir de cambio

    Liga MX
    ¡Gol de Juárez! Denzell García conecta en el área y pone el segundo de Bravos
    1:28

    ¡Gol de Juárez! Denzell García conecta en el área y pone el segundo de Bravos

    Liga MX
    El refuerzo de FC Juárez que perfila para el Clausura 2026 y que jugó para el Tri
    1 mins

    El refuerzo de FC Juárez que perfila para el Clausura 2026 y que jugó para el Tri

    Liga MX
    ¡Remate de crack! Golazo de Almada para empatar el juego en Mazatlán
    1:25

    ¡Remate de crack! Golazo de Almada para empatar el juego en Mazatlán

    Liga MX
    ¡Primer gol del torneo! Névarez mete un trallazo al ángulo del arco Cañonero
    1:25

    ¡Primer gol del torneo! Névarez mete un trallazo al ángulo del arco Cañonero

    Liga MX
    ¡Arranca el Clausura 2026! ¡EN VIVO! Mazatlán vs Juárez de Liga MX
    0:30

    ¡Arranca el Clausura 2026! ¡EN VIVO! Mazatlán vs Juárez de Liga MX

    Liga MX

    Fue al minuto 42 que Joe Corona fue llamado desde la banca por Sebastián Abreu, director técnico de Xolos, para retirarse de la cancha entre aplausos y con el reconocimiento de sus compañeros y colegas de profesión.

    PUBLICIDAD

    Su cambio se dio por el uruguayo Nacho Rivero, quien regresó a Xolos de Tijuana para jugar su partido 100 con esta playera y luego de su salida como referente del Cruz Azul en este mercado de fichajes de la Liga MX.

    Joe Benny Corona se retira de Xolos tras 259 partidos, fue campeón con el equipo en el único título de la Liga MX que tiene y que conquistó en el Apertura 2012; también fue campeón con el rival en turno, las Águilas del América, en el Apertura 2018.

    Corona, quien fuera seleccionado por Estados Unidos pero también cuenta con la nacionalidad mexicana, también jugó con Dorados de Sinaloa en el entonces Ascenso MX.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Toros Neza
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX