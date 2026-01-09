Liga MX Joe Corona se retira del futbol profesional en el Tijuana vs. América del Clausura 2026 El mediocampista de 35 años de edad fue titular y capitán en el partido de la Jornada 1, salió de cambio por Nacho Rivero para retirarse como jugador.



Video ¡Adiós con honores! Joe Corona vive su último cambio mientras Nacho Rivero reaparece en la perrera

Joe Benny Corona dijo adiós como jugador profesional de futbol este viernes 9 de enero en el partido Tijuana vs. América de la Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026 disputado en el Estadio Caliente de la ciudad fronteriza.

Fue al minuto 42 que Joe Corona fue llamado desde la banca por Sebastián Abreu, director técnico de Xolos, para retirarse de la cancha entre aplausos y con el reconocimiento de sus compañeros y colegas de profesión.

Su cambio se dio por el uruguayo Nacho Rivero, quien regresó a Xolos de Tijuana para jugar su partido 100 con esta playera y luego de su salida como referente del Cruz Azul en este mercado de fichajes de la Liga MX.

Joe Benny Corona se retira de Xolos tras 259 partidos, fue campeón con el equipo en el único título de la Liga MX que tiene y que conquistó en el Apertura 2012; también fue campeón con el rival en turno, las Águilas del América, en el Apertura 2018.