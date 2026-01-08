Liga MX ¿Álvaro Fidalgo regresa a Europa? Esto se sabe del futuro del americanista David Faitelson reveló el interés que tienen por el jugador español en el Viejo Continente.

Por: Raúl Martínez

Video ¿Fidalgo se va del América? Esto se sabe del futuro del español

América y la Selección Mexicana podrían tener una baja sensible luego de que se diera a conocer que Álvaro Fidalgo podría regresar al futbol europeo en este mercado de fichajes.

De acuerdo con David Faitelson, analista de TUDN, reveló que el cuadro de la Real Sociedad estaría interesado en hacerse de los servicios del futbolista de las Águilas para reforzarse en la segunda parte del torneo del futbol ibérico.

De igual forma, David Faitelson señaló que América apoyaría la decisión que tome Álvaro Fidalgo para su futuro ya que uno de los deseos del español es regresar al futbol europeo.

Cabe mencionar que en caso de que Fidalgo decida volver al Viejo Continente en este mercado de fichajes, p erdería la oportunidad de ser convocado por la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026.

Y es que para que el futbolista español, nacionalizado mexicano, solo puede representar el Tri s i se mantiene hasta marzo en México ya que en esa fecha cumpliría cinco años en México, un requisito que pide la FIFA.