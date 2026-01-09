    Liga MX

    América sufre el primer gol anulado del Clausura 2026 de la Liga MX

    José Zúñiga había marcado para las Águilas, pero el VAR anuló el gol por fuera de lugar.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Se cae el festejo azulcrema! Remate dentro del área pero Zuñiga estaba adelantado

    América hizo su debut en el Clausura 2026 de la Liga MX ante Xolos en Tijuana, juego que marcó el inicio de una revancha para las Águilas por lo hecho en el 2025.

    El conjunto de Coapa no pudo tener a varios de sus jugadores, además de su técnico André Jardine, quien cumple un partido de castigo por ser expulsado en el final del torneo anterior.

    Una de las jugadas que levantó la polémica ante Xolos fue en el gol que le anularon a José Zúñiga, quien había hecho el gol, pero fue invalidado por fuera de juego.

    Los silbantes desde las alturas hicieron la revisión y decretaron una posición adelantada que echó para abajo el festejo azulcrema en la frontera.

    Cabe resaltar que la Liga MX estrenó la tecnología en el fuera de lugar, se trata del sistema semiautomático que dará agilidad al juego y ayudará a los árbitros en caso de ser necesario.

    Por otro lado, se apagó el rumor de una posible salida de Álvaro Fidalgo al futbol de España, lo clocaban en la Real Sociedad, pero arrancó como titular y como capitán del América en esta fecha uno del Clausura 2026.

    La Liga MX anuncia cambio importante de última hora para el CL26
    Liga MXAméricaClub Tijuana

