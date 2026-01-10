    Liga MX

    Kevin Álvarez rompe el silencio sobre su 'ultimátum' para irse del América

    El defensa se pronunció sobre la supuesta advertencia que la directiva de las Águilas le dio.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡Ah, caray! ¿Llega Chucky Lozano al América? Así respondieron

    Kevin Álvarez inició el Torneo Clausura 2026 siendo el lateral derecho titular de André Jardine en el Xolos vs. América que terminó con empate sin goles en Tijuana.

    Al término del partido de la Jornada 1, Kevin Álvarez fue cuestionado sobre si la directiva o cuerpo técnico azulcrema le leyó la cartilla, un rumor que surgió en los últimos días debido a su rendimiento y altibajos que ha mostrado en los últimos torneos de Liga MX.

    Liga MX

    “Sí vi muchas cosas, no sé de dónde las sacan, en ningún momento nadie me dio un ultimátum, tampoco pedí una oportunidad, todas esas son mentiras”, respondió el defensor que cumplirá 27 años este 15 de enero.

    Kevin Álvarez descartó que su continuidad en el América esté en duda y reconoció los errores que ha cometido en momentos importantes con las Águilas.

    “Yo con el club estoy muy bien, tengo contrato, fuimos tricampeones. Claro que duele el último torneo por la forma en que nos fuimos, asumo que fue un momento difícil y en gran parte por mí, pero así es el futbol”, añadió.

    A pesar de las palabras de Kevin Álvarez, América fichó a Aarón Mejía para traerle competencia en el Clausura 2026, además de la que ya tiene con Israel Reyes, quien para el partido ante Xolos jugó de defensa central.

    Según transfermarkt, Kevin Álvarez está valuado en 2.5 millones de dólares y tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027.

