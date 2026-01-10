Club Tijuana Tijuana y América dividen puntos en la Jornada 1 del Clausura 2026 Xolos y Águilas ofrecen un encuentro muy parejo y disputado en su debut en el Clausura 2026 y terminan con un empate.

El América, que debutó a Rodrigo Dourado, buscó hacer daño desde el primer minuto de juego, sin embargo, enfrente se encontró con unos Xolos bien parados que poco le permitieron hacer después de la mediacancha.

Tijuana, por su parte, también tuvo sus oportunidades, en especial en jugadas al contragolpe en el que usaron la velocidad de sus jugadores como arma, sin embargo, tampoco lograron generar muchas jugadas de peligro.

El momento que más entusiasmo generó en la cancha fue al 41, cuando se detuvo el partido para que Joe Benny Corona saliera de la cancha, marcando su retiro de las canchas, y le permitiera el ingreso a uno de sus refuerzos, Nacho Rivero.

Aparte de un retiro, también hubo una pequeña dosis de polémica, ya que también un fuera de lugar le arrebató el triunfo a las Águilas, cuando José 'Pantera' Zúñiga lo mandó al fondo, pero marcaron la infracción mediante el uso de la nueva tecnología de la Liga MX.

Además, tras su ingreso en la segunda parte, Patricio Salas estuvo muy cerca de ser expulsado, cosa que pedían los de Tijuana ante un duro golpe sobre Iván Tona, sin embargo, todo quedó en una amarilla.