    Liga MX

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. América de la Jornada 1 del Clausura 2026

    Xolos recibirá a las Águilas en la frontera para el partido inaugural del nuevo torneo de la Liga MX.

    Alonso Ramírez
    Video Así puedes ver el Tijuana vs. América de la Jornada 1

    El Clausura 2026 de la Liga MX se pone en marcha con la Jornada 1 en el que habrá encuentros de alto calibre, uno de ellos es el de Tijuana vs. América, duelo que se vivirá en la frontera.

    Los Xolos buscarán iniciar su camino en este nuevo torneo con una victoria en casa para tratar de superar lo hecho el torneo pasado, en el que accedieron al Play-In y posteriormente a la Liguilla, pero fueron eliminados por Tigres.

    Las Águilas por su parte, querrán sacar puntos en su visita a la perrera fronteriza y empezar con el pie derecho el 2026, el Apertura 2026 lo cerraron en la Liguilla, se quedaron en la ronda de Cuartos de Final en el juego ante Rayados de Monterrey.

    Ninguno de los dos equipos ha hecho oficial a algunos de los rumores que tienen en la mira para que sean refuerzos, pero aún tienen tiempo para cerrarlos.

    Horario y dónde ver el Tijuana vs. América de la Jornada 1 del Clausura 2026

    • Fecha: Este juego será el próximo viernes 9 de enero en la cancha del Estadio Caliente.
    • Horario: El partido dará inicio a las 21:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 22:00 horas del Este y 19:00 horas del Pacífico.
    • Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN para todo Estados Unidos.
    Relacionados:
    Liga MXAméricaClub Tijuana

