    Los mejores goles del América en las Jornada 1, ¿los recuerdas todos?

    Las Águilas han regalado grandes joyitas en su presentaciones.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Pura joya: los goles más raros del Club América en las Jornada 1

    América se presenta en el Clausura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Xolos de Tijuana en el estadio Caliente y en donde buscará arrancar con goles el torneo como es costumbre en el cuadro Azulcrema.

    Hace dos años las Águilas también hicieron su debut en la frontera y con un extraordinario gol al pangulo de Salvador Reyes , América se perfiló para quedarse con los tres puntos.

    Otros goles que son recordados en los debuts de América se encuentra el de Henry Martín en el Apertura 2024 cuando de sombrerito venció al portero del Atlético de San Luis para el 1-0 parcial.

    En el Apertura 2023 Leo Suárez se lució con un golazo de tiro libre ante los Bravos en la presentación de las Águilas en dicho torneo en la cancha del estadio Azteca.

    Salvador Reyes aparece nuevamente en este listado con su gol ante Puebla en la jornada 1 del Clausura 2022 al anotar a los 10 segundos del partido en el estadio Cuauhtémoc.

    En el Guardianes 2021, Sebastián Córdova comandó el triunfo del América sobre San Luis con un golazo al definir por encima del guardameta rival para que las Águilas iniciaran con el pie derecho.

    Ahora los dirigidos por André Jardine buscarán arrancar de buena forma el Clausura 2026 en busca de recuperar el título del futbol mexicano.

