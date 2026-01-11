    Liga MX

    Insólita falla del VAR en el Pumas vs. Querétaro y pasa esto

    El VAR perdió la comunicación en pleno partido de la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    ¡Insólita falla del VAR en el Pumas vs. Querétaro!

    En el partido Pumas vs. Querétaro ocurrió un momento curioso que protagonizó el VAR en la cancha del Estadio Olímpico Universitario durante la Jornada 1 del Torneo Clausura 2026.

    Y es que, en el segundo tiempo, hubo una falla en el VAR que cortó la comunicación entre la cabina principal y los árbitros de campo, según reportó Fernando Guerrero, analista de TUDN.

    El cuarto árbitro tuvo que recurrir a una diadema para restaurar la comunicación, mientras que el operador del VAR en cancha tenía listo un celular en caso de haber una revisión para comunicarse con la cabina principal del VAR.

    La falla del VAR se dio minutos atrás de que cayera el gol del empate del Querétaro vía Mateo Coronel al 71’. Adalberto Carrasquilla había abierto el marcador para los felinos al 49’ en C.U.

    Tanto Pumas como Gallos Blancos buscarán su primera victoria en el Clausura 2026 en la primera fecha doble del semestre.

    Los universitarios de Efraín Juárez tendrán una complicada visita a Tigres el miércoles 14 de enero, mientras que el Querétaro de Esteban González recibirá a Xolos ese mismo día.

    Pumas y Querétaro reparten puntos en el inicio del torneo
