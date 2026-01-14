Querétaro Querétaro vs Tijuana | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX Gallos Blancos se presenta ante su afición cuando reciba a los Xolos en la segunda fecha de la competencia.

Video Querétaro vs Tijuana | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX

Llega la Jornada 2 del Clausura 2026, la primera fecha doble del torneo, y el Querétaro debutará en La Corregidora, ante su afición, cuando reciba al Tijuana en un partido en el que ambos conjuntos buscarán sumar su primera victoria.

Los Gallos Blancos llegan a este encuentro luego de empatar 1-1, con gol de Mateo Coronel, en su visita a los Pumas, por lo que buscarán sumar de a tres en su primera oportunidad ante su afición.

Por su parte, los Xolos también dividieron puntos en su primer compromiso del Clausura 2026, cuando empataron sin goles ante el América durante su presentación en casa, lo que les dejó con cierto dolor de haber cedido puntos ante los suyos y con deseos de recuperarlos en su primera salida.

HORARIO Y DÓNDE VER QUERÉTARO VS. TIJUANA

Cuándo: El miércoles 14 de enero en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.