    Querétaro

    Querétaro vs Tijuana | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX

    Gallos Blancos se presenta ante su afición cuando reciba a los Xolos en la segunda fecha de la competencia.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Querétaro vs Tijuana | Horario y dónde ver este partido del Clausura 2026 de la Liga MX

    Llega la Jornada 2 del Clausura 2026, la primera fecha doble del torneo, y el Querétaro debutará en La Corregidora, ante su afición, cuando reciba al Tijuana en un partido en el que ambos conjuntos buscarán sumar su primera victoria.

    Los Gallos Blancos llegan a este encuentro luego de empatar 1-1, con gol de Mateo Coronel, en su visita a los Pumas, por lo que buscarán sumar de a tres en su primera oportunidad ante su afición.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¿Seguirá en Cruz Azul? Se destraba el futuro de Bogusz
    1:22

    ¿Seguirá en Cruz Azul? Se destraba el futuro de Bogusz

    Liga MX
    ¡Cruz Azul ya sabe lo que es ser campeón en Puebla!
    2:00

    ¡Cruz Azul ya sabe lo que es ser campeón en Puebla!

    Liga MX
    Necaxa vs. Monterrey: los de la Sultana se recuperan y suman sus primeros puntos y goles
    4 mins

    Necaxa vs. Monterrey: los de la Sultana se recuperan y suman sus primeros puntos y goles

    Liga MX
    Los desplantes y berrinches más recordados en la Liga MX
    1 mins

    Los desplantes y berrinches más recordados en la Liga MX

    Liga MX
    Se complica fichaje de Miguel Borja en Cruz Azul y regresa a Colombia
    1:58

    Se complica fichaje de Miguel Borja en Cruz Azul y regresa a Colombia

    Liga MX
    Monterrey tendrá tres ausencias para enfrentar a Necaxa en Liga MX
    1 mins

    Monterrey tendrá tres ausencias para enfrentar a Necaxa en Liga MX

    Liga MX
    Gabriel Milito confirma regreso de jugador importante en Chivas
    1:18

    Gabriel Milito confirma regreso de jugador importante en Chivas

    Liga MX
    Cambindo lanza mensaje a Funes Mori y se pone reto en León
    1:17

    Cambindo lanza mensaje a Funes Mori y se pone reto en León

    Liga MX
    El sueño de Guido Pizarro para Marcelo Flores tras su doblete
    1:16

    El sueño de Guido Pizarro para Marcelo Flores tras su doblete

    Liga MX
    Resumen | Doblete de Marcelo Flores y victoria de Tigres sobre San Luis
    1:15

    Resumen | Doblete de Marcelo Flores y victoria de Tigres sobre San Luis

    Liga MX

    Por su parte, los Xolos también dividieron puntos en su primer compromiso del Clausura 2026, cuando empataron sin goles ante el América durante su presentación en casa, lo que les dejó con cierto dolor de haber cedido puntos ante los suyos y con deseos de recuperarlos en su primera salida.

    HORARIO Y DÓNDE VER QUERÉTARO VS. TIJUANA

    • Cuándo: El miércoles 14 de enero en el Estadio La Corregidora de Querétaro.
    • Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este partido podrás disfrutarlo a través de ViX en los Estados Unidos.
    Relacionados:
    QuerétaroClub Tijuana

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Casados con hijos
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX