Liga MX Mazatlán vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 Rayados viene con el ánimo de hilvanar triunfos ante unos Cañoneros que sólo conoce la derrota en el primer semestre futbolístico de este año.

Video Así puedes ver el Mazatlán vs. Monterrey de la Jornada 3 del Clausura 2026

Rayados comenzó el torneo con dolorosa derrota en casa ante el campeón Toluca, con todo y que jugó con un plantel alterno, pero luego se resarció y ganó con un 0-2 contundente frente a los Rayos del Necaxa, que se apagaron tras golear a domicilio a Santos Laguna.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. MONTERREY DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026

Los Cañoneros, quienes juegan la denominada gira del adiós, pues sólo falta el anuncio oficial de su venta al Atlante para que los Potros de Hierro vuelvan al máximo circuito del futbol mexicano.

Mazatlán FC perdió sus primeros dos partidos y vuelve a casa para tratar de sembrar una nueva sorpresa al cuadro de Domenec Torrent como lo hizo la última vez que se enfrentaron en territorio sinaloense cuando se impuso 1-0 con gol de Anderson Duarte hace poco menos de un año.