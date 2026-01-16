    Liga MX

    Mazatlán vs. Monterrey: horario y dónde ver el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

    Rayados viene con el ánimo de hilvanar triunfos ante unos Cañoneros que sólo conoce la derrota en el primer semestre futbolístico de este año.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Mazatlán FC vs. Monterrey abren la Jornada 3 de la Liga MX Clausura 2026 luego de la primera fecha doble del torneo en pleno semestre premundialista y en el que Germán Berterame levantó la mano para ser considerado en la lista final de Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

    Rayados comenzó el torneo con dolorosa derrota en casa ante el campeón Toluca, con todo y que jugó con un plantel alterno, pero luego se resarció y ganó con un 0-2 contundente frente a los Rayos del Necaxa, que se apagaron tras golear a domicilio a Santos Laguna.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. MONTERREY DE LA JORNADA 3 DEL CLAUSURA 2026

    Los Cañoneros, quienes juegan la denominada gira del adiós, pues sólo falta el anuncio oficial de su venta al Atlante para que los Potros de Hierro vuelvan al máximo circuito del futbol mexicano.

    Mazatlán FC perdió sus primeros dos partidos y vuelve a casa para tratar de sembrar una nueva sorpresa al cuadro de Domenec Torrent como lo hizo la última vez que se enfrentaron en territorio sinaloense cuando se impuso 1-0 con gol de Anderson Duarte hace poco menos de un año.

    • Cuándo es el Mazatlán vs. Monterrey del Clausura 2026: el partido es este viernes 16 de enero en el Estadio El Encanto.
    • A qué hora es el Mazatlán vs. Monterrey del Clausura 2026: el juego inicia a las 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 22:00 horas tiempo del Centro, 21:00 horas tiempo del Centro y 19:00 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Mazatlán vs. Monterrey del Clausura 2026: sigue la señal de este encuentro por la señal de TUDN, tudn.com y la app de TUDN en Estados Unidos.
