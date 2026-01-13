Necaxa Necaxa vs. Monterrey: goles, resultado y resumen del partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 Sigue la cobertura del partido de la Jornada 2 de la Liga MX Clausura 2026 entre Necaxa y Monterrey.

Video ¡Inicia el partido! Necaxa vs. Monterrey En Vivo aquí

Los Rayos del Necaxa reciben a Rayados de Monterrey como parte de la primera jornada doble de la Liga MX Clausura 2026 a la cual los de Aguascalientes llegaron como líderes del torneo tras ganar y golear a Santos Laguna en la fecha inaugural.

El dominio de Monterrey sobre Necaxa es aplastante, son ocho partidos consecutivos con victoria en Liga MX y en los últimos tres los dejó en blanco.

El último triunfo rojiblanco ante los de la Sultana del Norte fue en e Apertura 2021 por mínimo 0-1 y gol del ‘Búfalo’ Aguirre, viejo conocido de Rayados.

Sumar es vital para ambas escuadras; en el caso del Monterrey se medirán el viernes a Mazatlán FC, que suma dos derrotas en el arranque del torneo y previo al receso del Clausura 2026; los Rayos volverán a jugar en casa esta vez contra Atlas.

NECAXA VS. MONTERREY, ESTOS SON LOS JUEGOS DE LA FECHA DOS DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX

La jornada doble comenzó muy pronto en el torneo, apenas en la segunda jornada antes del receso a finales de enero debido a un compromiso de la Selección Mexicana como parte de su preparación para el Mundial 2026.

Para esta fecha destaca el duelo entre felinos, Tigres vs. Pumas, así como la expectativa que genera Chivas en su primer juego de visitante, América con el primero pero como de local y con Cruz Azul ante Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, sede de La Máquina cuando funja en casa.

ASÍ MARCHA EL NECAXA VS. MONTERREY AL MOMENTO

¡Gol de Rayados de Monterrey!



Germán Berterame empujó la pelota en un centro por izquierda de Oliver Torres apenas a los 15 minutos de juego. Fue el primer gol del equipo en el semestre.

Germán Berterame, en busca del Mundial 2026