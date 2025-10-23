El Apertura 2025 de la Liga MX tendrá su Jornada 15 del calendario este fin de semana, con partidos que pueden definir varias cosas para la Liguilla.

Toluca es el primer equipo clasificado directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano, mientras que Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres, aseguraron su presencia, al menos en el Play-In.

La lucha por un último boleto al Play-In igual se apretó con Atlético de San Luis, Pumas, Atlas, Querétaro y Santos por un lugar en el Repechaje.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 15 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX



La actividad de la fecha 14 comienza el este viernes 25 de octubre con dos partidos, el sabado 26 habrá cuatro juegos más y el domingo 27 cerrará con otros tres duelos.

Juárez vs. Puebla

El juego es este viernes 25 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.



Mazatlán vs. América

Este partido es el viernes 25 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

Tigres vs. Tijuana

Este encuentro es el sábado 26 de octubre a las 5:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.



León vs. Pumas

El juego es el sábado 26 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Chivas vs. Atlas

El partido es este sábado 26 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Telemundo.



Cruz Azul vs. Monterrey

El encuentro es este sábado 26 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN..

Santos vs. Querétaro

Este partido será el domingo 27 de octubre a las 5:00 pm del CT de México por FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Toluca vs. Pachuca

Este duelo será el domingo 27 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

Atlético de San Luis vs. Necaxa