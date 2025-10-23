    liga mx

    Así se juega y puedes ver la Jornada 15 de Apertura 2025

    Con algunos equipos ya clasificados a la Liguilla, la lucha se aprieta en la recta final del torneo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Choque de colosos! Así puedes ver Cruz Azul vs. Rayados de Liga MX

    El Apertura 2025 de la Liga MX tendrá su Jornada 15 del calendario este fin de semana, con partidos que pueden definir varias cosas para la Liguilla.

    Toluca es el primer equipo clasificado directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano, mientras que Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres, aseguraron su presencia, al menos en el Play-In.

    La lucha por un último boleto al Play-In igual se apretó con Atlético de San Luis, Pumas, Atlas, Querétaro y Santos por un lugar en el Repechaje.

    HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE JORNADA 15 DEL APERTURA 2025 DE LIGA MX


    La actividad de la fecha 14 comienza el este viernes 25 de octubre con dos partidos, el sabado 26 habrá cuatro juegos más y el domingo 27 cerrará con otros tres duelos.

    • Juárez vs. Puebla

    El juego es este viernes 25 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Fox Deportes.

    • Mazatlán vs. América

    Este partido es el viernes 25 de octubre a las 9:00 pm del CT de México por TV Azteca, en Estados Unidos es a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT por TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX.

    • Tigres vs. Tijuana

    Este encuentro es el sábado 26 de octubre a las 5:00 pm del CT de México por TV Azteca y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por Fox Deportes.

    • León vs. Pumas

    El juego es el sábado 26 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por FOX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Chivas vs. Atlas

    El partido es este sábado 26 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Amazon Prime, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Telemundo.

    • Cruz Azul vs. Monterrey

    El encuentro es este sábado 26 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por Canal 5, TUDN y ViX, en Estados Unidos es a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN..

    • Santos vs. Querétaro

    Este partido será el domingo 27 de octubre a las 5:00 pm del CT de México por FOX y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT en Estados Unidos por TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    • Toluca vs. Pachuca

    Este duelo será el domingo 27 de octubre a las 7:00 pm del CT de México por TV Azteca, 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos por ViX.

    • Atlético de San Luis vs. Necaxa

    El duelo será el domingo 27 de octubre a las 7:00 pm del CT de México en ESPN y a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT y 6:00 pm PT en Estados Unidos, en ambos países por ViX.

