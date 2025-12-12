    Liga MX

    Mazatlán confirma salida del técnico Robert Siboldi y Nicolás Benedetti

    A través de un comunicado de prensa, los Cañoneros también dieron a conocer a su nuevo entrenador.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Mazatlán confirma salida del técnico y del delantero estrella

    En días pasados se dio a conocer que un técnico de la Liga MX dejaba su cargo previo a iniciar el próximo Clausura 2026, esto debido a que no tendría refuerzos para el torneo.

    Se trata de Robert Dante Siboldi, ahora extécnico de Mazatlán FC. Este viernes, el club lo hizo oficial en un comunicado de prensa.

    Liga MX

    “Mazatlán FC. informa que, por así convenir a sus intereses, Robert Dante Siboldi ha decido finalizar su relación laboral que lo vinculaba como Director Técnico de nuestro Primer Equipo”.

    “En el Club entendemos las razones de Siboldi y su Cuerpo Técnico, y al mismo tiempo agradecemos profundamente la disposición, profesionalismo, compromiso y dedicación que mostraron desde su llegada en mayo de 2025”.

    Del mismo modo informaron que ya tienen nuevo estratega para el siguiente torneo del Futbol Mexicano.

    "De la misma manera informamos que a partir de este momento, el Profesor Christian Ramírez se hará cargo de la Dirección Técnica del Primer Equipo”.

    Se va el referente de ataque de Mazatlán

    Tras las noticias en Mazatlán sobre su “desaparición”, el equipo ya tiene nuevo técnico, pero se quedará sin uno de sus jugadores referentes en el ataque, se trata del colombiano Nicolás Benedetti, así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa.

    “Mazatlán F.C. informa que el futbolista Nicolás Benedetti ha decidido no renovar su contrato con nuestro equipo, finalizando así su ciclo como jugador Cañonero”.

    “Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y el compromiso mostrado durante todo el tiempo que defendió con orgullo la camiseta morada”.

