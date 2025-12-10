    Liga MX

    Liga MX: Siboldi no seguirá como director técnico de Mazatlán FC

    La falta de presupuesto pudo ser el motivo por el cual se llegó a un acuerdo para la rescisión de contrato rumbo al Clausura 2026.

    Video ¡Aún ni empieza el Clausura 2026 y ya cayó el primer técnico en Liga MX!

    La Liga MX Clausura 2026 aún no comienza y ya hay un director técnico que dio un paso al costado; de acuerdo a reportes se debe a la falta de presupuesto o intención de inversión hacia el nuevo semestre futbolístico.

    Se trata del estratega uruguayo naturalizado mexicano Robert Dante Siboldi, quien decidió no continuar en el proyecto de Mazatlán FC, que puede jugar en el primer semestre de 2026 su último torneo.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Aún ni empieza el Clausura 2026 y ya cayó el primer técnico en Liga MX!
    1:20

    ¡Aún ni empieza el Clausura 2026 y ya cayó el primer técnico en Liga MX!

    Liga MX
    ¡Nahuel Guzmán, el hombre de las Finales con Tigres!
    2:13

    ¡Nahuel Guzmán, el hombre de las Finales con Tigres!

    Liga MX
    Jesús Orozco Chiquete recibe nuevo diagnóstico de su lesión, es más grave
    1 mins

    Jesús Orozco Chiquete recibe nuevo diagnóstico de su lesión, es más grave

    Liga MX
    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026
    2 mins

    Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Tigres busca repetirle la dosis a Toluca y apagar el infierno
    1:25

    Tigres busca repetirle la dosis a Toluca y apagar el infierno

    Liga MX
    Confirmado: Un equipo desaparece de la Liga MX; ¡¡vuelve el Altante!!
    1:33

    Confirmado: Un equipo desaparece de la Liga MX; ¡¡vuelve el Altante!!

    Liga MX
    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?
    1 mins

    ¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Toluca en su historia?

    Liga MX
    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas
    1:37

    ¡Superiores! Tigres tiene paternidad sobre Toluca en las Liguillas

    Liga MX
    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia
    1:50

    Los títulos de Toluca en la Liga MX en su historia

    Liga MX
    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa
    2 mins

    Final Liga MX: La dinastía de Tigres en una década gloriosa

    Liga MX

    De acuerdo a reporte de César Luis Merlo, Siboldi decidió no seguir al frente del conjunto sinaloense porque el equipo no quiere invertir, ya que está en su ocaso debido a que la franquicia será vendida al Atlante para la temporada 2026-2027.

    Será después del Mundial 2026 que los Potros de Hierro puedan volver al máximo circuito del futbol mexicano, las negociaciones están en vía de desarrollo para que la compra-venta se concrete, lo que generará que sea un equipo ‘descuidado’ para el Clausura 2026.

    Siboldi llegó al Mazatlán FC en el Apertura 2025, dirigió todo el torneo pero no pudo clasificar al equipo tras ganar apenas dos partidos, empatar ocho y perder siete para acabar en la antepenúltima posición de la clasificación.

    Robert Dante Siboldi es uno de los estrategas vacantes hasta el momento y a falta del anuncio oficial del conjunto púrpura. En México tiene dos títulos de Liga MX ganados, uno con Santos Laguna y el otro con Tigres.

    Relacionados:
    Liga MXMazatlán FC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX