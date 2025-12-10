Liga MX Liga MX: Siboldi no seguirá como director técnico de Mazatlán FC La falta de presupuesto pudo ser el motivo por el cual se llegó a un acuerdo para la rescisión de contrato rumbo al Clausura 2026.

Video ¡Aún ni empieza el Clausura 2026 y ya cayó el primer técnico en Liga MX!

La Liga MX Clausura 2026 aún no comienza y ya hay un director técnico que dio un paso al costado; de acuerdo a reportes se debe a la falta de presupuesto o intención de inversión hacia el nuevo semestre futbolístico.

Se trata del estratega uruguayo naturalizado mexicano Robert Dante Siboldi, quien decidió no continuar en el proyecto de Mazatlán FC, que puede jugar en el primer semestre de 2026 su último torneo.

De acuerdo a reporte de César Luis Merlo, Siboldi decidió no seguir al frente del conjunto sinaloense porque el equipo no quiere invertir, ya que está en su ocaso debido a que la franquicia será vendida al Atlante para la temporada 2026-2027.

Será después del Mundial 2026 que los Potros de Hierro puedan volver al máximo circuito del futbol mexicano, las negociaciones están en vía de desarrollo para que la compra-venta se concrete, lo que generará que sea un equipo ‘descuidado’ para el Clausura 2026.

Siboldi llegó al Mazatlán FC en el Apertura 2025, dirigió todo el torneo pero no pudo clasificar al equipo tras ganar apenas dos partidos, empatar ocho y perder siete para acabar en la antepenúltima posición de la clasificación.