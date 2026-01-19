    Liga MX

    Maximin comparte mensaje en redes tras el empate ante Pachuca

    El francés jugó poco más de 15 minutos en el empate sin goles en el Hidalgo.

    Por:Juan Regis
    Video ATENCIÓN al extraño mensaje de Maximin tras el empate en Pachuca

    Bien es sabido que las cosas no marchan nada bien para el América y su delantero Allan Saint-Maximin, quien se suponía sería uno de los fichajes 'bomba' del futbol mexicano el año pasado.

    Las lesiones, el tiempo de adaptación al futbol mexicano y los pocos minutos que Maximin ha recibido con André Jardine en el banquillo han pasado factura al delantero, quien luego de tres jornadas no ha podido anotar ni asistir en 137 minutos jugados.

    Tras el soso empate ante Pachuca de la fecha tres, Maximin publicó un enigmático mensaje en francés en su perfil oficial de Instagram que dice:

    " Comprendí que no bastaba denunciar la injusticia, era necesario dar la vida para combatirla".

    Si bien el mensaje podría interpretarse de muchas formas, lo que es cierto es que el goleador francés no vive su mejor racha y aún se debate la confianza de Jardine para ser titular absoluto aunado a la competencia interna con Brian Rodríguez.

    Como adelantó TUDN hace algunos días, la apuesta del América es mantener a Maxmin como titular por encima de 'Rayito' con la esperanza de que el francés pueda estar a la altura de las expectativas y para ello ficharían a un enganche, ya que a Jardine no le agrada el francés del todo en dicha posición.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaAllan Saint-Maximin

