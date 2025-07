“Hay interés en Francia, Turquía, lo de Brasil no queda claro, pero una oferta real a la directiva o a su representante Enrique Nieto, ninguna”, dijo tajante Javier Rojas a Insiders de TUDN .

“Mientras no haya una situación real, Toluca ni siquiera se rompe la cabeza pensando si se puede ir o no. No tienen nada, están preparados para una eventual oferta, el caso que han traído como Nico Castro que puede jugar en esa posición y con una plaza disponible por la salida de Pau López”.