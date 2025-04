En múltiples entrevistas, Mijares siempre reconoció apoyar a las Águilas, aunque aseguró que en los últimos años ya no entendía como era el formato de competencia de la Liga MX al tener dos torneos.

Con la Selección Mexicana estuvo en el partido de Eliminatorias de México vs. Estados Unidos en el Estadio Azteca rumbo al Mundial Qatar 2022. En la NFL lo hizo en el juego de Oakland Raiders vs. New England Patriots en el Coloso de Santa Úrsula.