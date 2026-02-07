Guadalajara Luis Romo sale lesionado del Mazatlán vs. Chivas y enciende las alarmas El mediocampista del Rebaño Sagrado sale lesionado de la rodilla derecha minutos antes de la finalización del partido.

Video Gabriel Milito confirma lesión de Luis Romo y estará en observación

Durante la Jornada 5 de la Liga MX, Chivas volvió a mostrar su gran momento, se llevó la victoria 2-1 ante Mazatlán y mantuvo su paso perfecto en el Clausura 2026, sin embargo, hacia el final del cotejo, no todo fue alegría.

Corría ya el minuto 83 de tiempo corrido, cuando en una disputa por el balón casi en el medio campo, Luis Romo tuvo un choque de rodillas accidental con Alberto Herrera y el jugador de Chivas se llevó la peor parte.

Tras el duro encontronazo, el jugador del Rebaño Sagrado se quedó tendido en el terreno de juego y doliéndose fuertemente de la rodilla derecha, lo que provocó el ingreso inmediato del cuerpo médico para su asistencia.

Ante la mirada de su familia desde las gradas, Luis Romo encendió las alarmas no solo en Chivas, sino también en la Selección Mexicana debido a la fuerte carga de trabajo que ha tenido y algunos antecedentes de lesiones que el mediocampista ha sufrido.

Aunque el jugador salió por propio pie del terreno de juego e intentó continuar debido a que Chivas ya no tenía cambios, más adelante salió de la cancha antes de que se diera el silbatazo final del encuentro ante Mazatlán.

Ante esta posible lesión, Luis Romo por lo pronto se perdería el Clásico Nacional ante América, mismo que se disputaría durante la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Tras el partido, el técnico de las Chivas, Gabriel Milito, advirtió que aún es temprano para saber con certeza el grado de la molestia, pero que es probable que se pierda algunos partidos.

"Da la sensación de que tuvo una molestia importante en la parte posterior y toca hacer estudios para ver qué arrojan los resultados. todavía es muy pronto para saber con certeza qué fue lo que le pasó, pero evidentemente de la sensación de que es una lesión que le va a cortar tal vez algunos partidos, ojalá que no, pero es probable".