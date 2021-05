Luis Romo y el sueño europeo: “Quiero salir lo antes posible”

Consciente de que a sus 25 años el sueño de ir a Europa es cada vez más complejo, Luis Romo aceptó que desea cumplir ese anhelo lo antes posible, más allá de deberse a Cruz Azul y por hoy, tener la cabeza puesta en la Liguilla del Guard1anes 2021.

“Muy motivado y con muchas ganas, esa necesidad que tenemos acá de campeonar me tiene muy ilusionado, con mucha ansiedad y con ganas de lograr cosas grandes en este club, si quiero ir a Europa pero también quiero dejar huella en donde estoy y tengo muchas ganas de lograr cosas grandes con Cruz Azul y lo voy a pelear a muerte.

“Quiero salir lo antes posible, ya no soy el joven que puede seguir regalando tiempo, ya me veo como un jugador que puede salir a competir de verdad, no solo ir a ver qué pasa, creo que ya tengo la capacidad de salir al cien por ciento, me encantaría poder llegar a un Mundial ya con esa meta consolidada”, expresó.

En exclusiva con TUDN, Romo también se disculpó con Diego Rigonato después de que en el duelo de Ida de Cuartos de Final ante Toluca le fracturó la nariz, aunque señaló que fue sin intención alguna.

“Es un tema complicado para mí, no soy un tipo mala leche o que tenga rojas en mi carrera, tengo una y sí me costó un poco sacármelo de la cabeza, si me sentí impresionado al verlo, no lo vi cuando venía la jugada.

“Como se ve en la televisión mi brazo jamás se mueve, cuando voy bajando es cuando se estrella, si me gustaría decirle que le deseo una pronta recuperación, que ojalá lo veamos pronto en la cancha y ojalá todo salga bien, es triste para mí que un compañero salga lastimado y más haberlo causado yo, no me gustaría que me pasara a mí, si estuve muy consternado, pero ojalá regrese pronto”, puntualizó.