Liga MX Alejandro Zendejas no pudo terminar el partido ante Monterrey por una posible lesión El atacante de las Águilas marcó el gol del triunfo sobre Monterrey, después dejó el terreno de juego.

América consiguió su segundo triunfo del Clausura 2026 de la Liga MX al derrotar a Monterrey en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, Alejandro Zendejas hizo el gol del triunfo.

Zende controló perfecto el pase, se quitó a dos jugadores de Rayados con un par de fintas y disparó de zurda por abajo para poner la pelota pegada al poste del ‘Mochis’ Cárdenas.

La noticia que prende las alarmas en América

Los focos se encendieron al minuto 75 del juego, cuando Alejandro se quedó en el césped, esperó a que llegaran los miembros del cuerpo médico y salió del campo de juego, dejando el partido con ventaja.

La buena noticia es que al salir y llegar a la banca del América se escuchó que dijo, “estoy bien”, por lo que tranquiliza un poco al técnico André Jardine.

Las Águilas visitarán a Chivas en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX el próximo sábado 14 de febrero, pero antes enfrentarán la vuelta del torneo de Concacaf ante el Olimpia.