La Liga MX dio a conocer el fuerte operativo de seguridad que habrá en los diferentes estadios de la jornada sabatina de la fecha 17 del Apertura 2025 para el resguardo de los fanáticos.

"La Liga MX hace un llamado a vivir el futbol en paz, generar un entorno familiar y seguro, y respetar los lineamientos dentro y fuera de los estadios", se lee en el comunicado.

PUBLICIDAD

La liga dio a conocer el número de elementos que integrarán los operativos de seguridad en cada uno de los cinco inmuebles en que se jugará la Jornada 17 este sábado 8 de noviembre, la última de la fase regular:

Tigres vs. Atlético de San Luis, Estadio Universitario, 1500 elementos

Guadalajara vs. Monterrey, Estadio Akron, 1055

León vs. Puebla, Nou Camp, 585

Toluca vs. América, Nemesio Diez, 2300

Cruz Azul vs. Pumas Cuauhtémoc, 1082

El comunicado de la Liga MX es una respuesta a los disturbios y trifulcas que sucedieron la noche del viernes durante la 'serenata' para el Club América por parte de sus aficionados y la confrontación que sufrieron con seguidores de Toluca previo al juego de la tarde.