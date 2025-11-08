    Toluca

    Liga MX se pronuncia tras trifulca previa al partido Toluca vs. América

    La jornada sabatina contará con un amplio operativo de seguridad en diferentes estadios.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Reprobables hechos violentos entre seguidores del Toluca y América

    La Liga MX dio a conocer el fuerte operativo de seguridad que habrá en los diferentes estadios de la jornada sabatina de la fecha 17 del Apertura 2025 para el resguardo de los fanáticos.

    "La Liga MX hace un llamado a vivir el futbol en paz, generar un entorno familiar y seguro, y respetar los lineamientos dentro y fuera de los estadios", se lee en el comunicado.

    PUBLICIDAD

    La liga dio a conocer el número de elementos que integrarán los operativos de seguridad en cada uno de los cinco inmuebles en que se jugará la Jornada 17 este sábado 8 de noviembre, la última de la fase regular:

    • Tigres vs. Atlético de San Luis, Estadio Universitario, 1500 elementos
    • Guadalajara vs. Monterrey, Estadio Akron, 1055
    • León vs. Puebla, Nou Camp, 585
    • Toluca vs. América, Nemesio Diez, 2300
    • Cruz Azul vs. Pumas Cuauhtémoc, 1082

    El comunicado de la Liga MX es una respuesta a los disturbios y trifulcas que sucedieron la noche del viernes durante la 'serenata' para el Club América por parte de sus aficionados y la confrontación que sufrieron con seguidores de Toluca previo al juego de la tarde.

    La Liga MX dejó en claro que habrá cero tolerencia "en los operativos y quienes alteren el orden serán desalojados y consignados a las autoridades correspondientes".

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Toluca vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Toluca vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    2 min
    León vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    León vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    2 min
    Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    1:03
    Fernando Gago habla de su continuidad con los Rayos

    Fernando Gago habla de su continuidad con los Rayos

    5:50
    Resumen | Necaxa le roba el triunfo a Mazatlán y ambos se despiden del Apertura

    Resumen | Necaxa le roba el triunfo a Mazatlán y ambos se despiden del Apertura

    Relacionados:
    TolucaAméricaPumas UNAMCruz AzulTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX