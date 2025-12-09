Liga MX Paulinho revela el secreto del 'Turco' Mohamed para ser bicampeón en Toluca El delantero portugués también lamentó la ausencia de Alexis Vega en la Final de ida ante Tigres.

Video Paulinho revela el secreto del 'Turco' Mohamed en Toluca

El portugués Paulinho, tricampeón de goleo de la Liga MX, reveló el secreto de Antonio ‘Turco’ Mohamed en Toluca al llegar a su segunda Final en su primer año en el club, algo que no pudo conseguir su antecesor, su compatriota Renato Paiva.

“El Turco tiene mucha experiencia en el futbol mexicano y es importante, es diferente jugar un campeonato a 10-11 meses que un un torneo corto con Liguilla, y él lo sabe”, señaló Paulinho para TUDN en el Día de Medios de los Diablos Rojos previo a la Final ante Tigres.

“Además, tiene una muy buena relación con nosotros, lee muy bien a los rivales, nos pasa mucha confianza, en el día a día es muy alegre, es muy completo, son muchas cosas que este grupo se tornó más fácil y las cosas están saliendo bien”, agregó el delantero sobre Mohamed.

Sobre Alexis Vega, de quien el Turco confirmó su baja para la Final de ida en el Volcán, Paulinho lamentó que siga sin poder volver a las canchas, pero destacó el rendimiento del Toluca en su ausencia.

“La ausencia de Alexis se nota siempre porque es un jugador distinto, lo que hace nadie más lo hace en el futbol mexicano. Del otro lado, los que están jugando están jugando muy bien, con sus características, lo que pueden portar al equipo.

“Obvio sentimos mucha su falta y lo necesitamos, esperamos que pueda jugar, pero los que estamos están trabajando muy bien, a un nivel muy alto”, indicó.

Paulinho ve a la Selección Mexicana en Finales de Mundiales

A pesar de reconocer que aún hay una brecha entre el futbol mexicano y europeo, Paulinho considera que México tiene todo para ser una potencia futbolística.

“Sí, hay diferencias porque allá los equipos que pelean para ganar no pueden perder dos partidos, acá tienes la liguilla, la concentración está más al límite, acá te puedes relajar más.

“Acá hay mucha calidad técnica, hay una mina de oro en el futbol mexicano, lo veo con mucho potencial, la Selección Mexicana debería de estar peleando por ganar Mundiales, pero hay cosas que tienen que cambiar. No es talento, talento no falta”, sentenció.