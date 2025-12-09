Liga MX ¿Regresa a Europa? Nico Castro destapa su futuro previo a la Final Toluca vs. Tigres Además, el futbolista argentino explicó por qué prefirió jugar en la Liga MX en vez de LaLiga.

Video ¿Nico Castro regresa a Europa? La bombita del argentino en Toluca

Nico Castro, quien jugará su primera Final de Liga MX en su primer torneo con Toluca, habló sobre su futuro y un posible regreso a Europa de cara a la Final de ida ante Tigres.

El futbolista argentino fichó con los Diablos Rojos el verano pasado tras haber logrado el ascenso con Elche a LaLiga. Sobre si tiene la espinita de volver a Europa para jugar en una de las mejores ligas del mundo, Castro respondió lo siguiente.

“No pienso en si puedo volver o no, trato de enfocarme en Toluca, quiero seguir así con esa línea, ganar muchas cosas y después el tiempo dirá si tengo que salir o no”, señaló en entrevista con TUDN durante el Día de Medios de los Diablos Rojos.

Además, Nico Castro confesó por qué no quiso jugar en LaLiga: “Yo creo que fue un cambio grande, estuve dos años en España, en la segunda, hasta que pudimos ascender y poder estar en una de las mejores ligas del mundo.

“Pero en el segundo año no la pasé bien y yo sentía que tenía que salir, se dio justo con el ascenso, parecía que no me importaba jugar en esas ligas, pero cuando llegó Toluca me entusiasmé, no conocía”.

Castro está feliz de venir a la Liga MX donde se convirtió en uno de los mejores mediocampista del Torneo Apertura 2025 al anotar tres goles y dar siete asistencias en las 17 jornadas de la Fase Regular.

“Me convenció la propuesta, vi que habían salido campeones, conocía a Alexis, a Marcel por la selección. Creo que no me equivoqué al venir, fue una decisión muy buena, primero hablé con mi familia, les dije que podía salir bien o mal, pero fue para bien y ellos están muy contentos”, expresó.