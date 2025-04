Pachuca vs. Tigres - Estadio Hidalgo- 505 elementos

Guadalajara vs. Puebla - Akron- 1,298

FC Juárez vs. Necaxa - Olímpico Benito Juárez - 623

Cruz Azul vs. León - Olímpico Universitario - 1,711

Querétaro vs. Atlas - La Corregidora - 1,388

Mazatlán vs. Tijuana - El Encanto - 347

Pumas vs. Santos - Olímpico Universitario-1,003