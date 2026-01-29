    Liga MX

    Liga MX: Pumas recibió esto a cambio de Jorge Ruvalcaba

    El conjunto universitario se desprendió de un jugador clave quien ahora jugará en el extranjero.

    Por:Fernando Vázquez
    Pumas acordó el traspaso de Jorge Ruvalcaba con destino a la MLS, específicamente para el New York Red Bull y, con ello, uno de los jugadores clave del equipo dirigido por Efraín Juárez se marcha del conjunto del Pedregal.

    Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, reveló que Pumas hizo de hecho un buen negocio con el traspaso de Jorge Ruvalcaba, ya que la escuadra auriazul habría recibido alrededor de 6.5 millones de dólares, más variables.

    Ruvalcaba era un elemento consolidado de Pumas, en la institución incluso desde que Andrés Lillini estuviera como director técnico de la escuadra felina.

    Nacido en Estados Unidos, pero con la nacionalidad mexicana, Ruvalcaba aspira a tener facilidades para jugar en la MLS y, de paso, tratar de buscar el llegar al futbol europeo.

    Pumas tiene ahora un espacio más en su plantilla, si bien se esperaba también la salida de Caicedo ahora que el periodo de futbol de estufa está cerca de llegar a su final para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

