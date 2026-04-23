Liga MX Atlas tiene un nuevo dueño en la Liga MX con José Miguel Bejos Este jueves fue la reunión de los jerarcas del futbol mexicano y se anunció este movimiento.

Video ¡Vendido! Atlas tiene nuevo dueño tras aprobación de la Asamblea de Dueños

En la Asamblea de Dueños de la Liga MX se aprobó la venta de Atlas a José Miguel Bejos dueño de PRODI, por lo que Grupo Orlegi no tendrá más multipropiedad en el futbol mexicano, al quedarse solo con Santos Laguna.

Se ratificó este jueves 23 de abril el cambio de certificado de afiliación del cuadro tapatío, al igual que el de Mazatlán que ahora será propiedad del Atlante que volverá a la Liga MX tras 12 años en las divisiones inferiores del futbol en México.

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La venta del Atlas va de la mano con los lineamientos de la Liga MX que se aprobaron en años anteriores para erradicar la multipropiedad en México..

¿Quién es el nuevo dueño de Atlas?



José Miguel Bejos es un empresario oriundo del Estado de México y que está ligado al deporte desde 2018 cuando adquirió la franquicia de Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Beisbol, dond ya obtuvo un título.

Una de sus grandes pasiones es el golf, deporte que practica y que desde hace años impulsa gracias a su papel como comisionado de la Gira Profesional Mexicana.

A nivel empresarial, es presidente de Mota-Engil México, organización encargada de la construcción de algunos tramos del Tren Maya, el Tren Ligero de Guadalajara y también en el Parque Aztlán en la Ciudad de México.

También es parte de proyectos como Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI), Imágenes y Muebles Urbanos (IMU) y Grupo Mexicano de Aeronáutica, con Bell Helicopter México, con una participación.

Sin que sea oficial, se estima que la venta de Atlas se pactó en poco más de 200 millones de dólares y se espera que en los siguientes días se sepan más detalles del nuevo proyecto en el club y la transición que vivirá de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

FMF autoriza nuevo modelo de gobierno



A través de un comunicado de prensa, la Liga MX informó la aprobación del nuevo modelo de gobernanza corporativa con base en las mejores prácticas de las ligas europeas.

Se establecen cuatro comités estratégicos: Comité Deportivo, Comité Comercial, Comité de Inversión y Certificación, y Comité de Ética y Buen Gobierno, en los cuales participan los 18 Clubes de la Liga MX.