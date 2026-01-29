    Liga MX

    Mateusz Bogusz es baja de Cruz Azul de forma oficial

    El conjunto cementero continúa con los movimientos en su plantel para el Clausura 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Es oficial: Mateusz Bogusz es baja de Cruz Azul

    Mateusz Bogusz, delantero polaco, fue dado de baja de forma oficial en el Cruz Azul, según informó este jueves en las redes sociales del conjunto de La Noria que sigue moviendo su plantel en el periodo de futbol de estufa del Clausura 2026 de la Liga MX.

    "Hoy termina la etapa de Mateusz Bogusz como Celeste. Siempre recordaremos tu golazo en la final de CONCACAF ¡Gracias y éxito, Mateusz!", dice el mensaje de La Máquina al futbolista europeo.

    La era del jugador europeo concluye de forma oficial en la escuadra de Cruz Azul que transfirió a Bogusz al Houston Dynamo, en lo que será el regreso del polaco a la MLS de los Estados Unidos.

    Tanto Cruz Azul como Houston Dynamo cerraron la negociación a lo largo de los días previos y ahora, el movimiento es un hecho, todo después de que Bogusz se afirmara como uno de los elementos que ya no entraban en planes para Nicolás Larcamón.

    Mateusz Bogusz llegó al conjunto cementero recién a inicios de 2025, procedente del LAFC de la MLS, es decir, su estancia en la Liga MX duró solamente un año.

    En este periodo, el polaco consiguió solamente tres goles y siete asistencias para un balance negativo que hizo que su estancia no fuera ya bien vista por la afición y cuerpo técnico.

    Liga MXCruz Azul

