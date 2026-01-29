Liga MX Los jugadores más caros de Liga MX en ser vendidos al extranjero A lo largo de las últimas dos decádas el futbol mexicano ha figurado como exportador de futbolistas.

Video Máquina de generar dinero: Estos son los jugadores más caros en salir de Liga MX

La Liga MX ha tenido un Siglo XXI en que poco a poco ha llamado más la atención del mercado internacional como con Gilberto Mora y cada vez más viene por jugadores que sobresalen en el fubol mexicano.

Hay una exclusiva lista de futbolistas, tanto mexicanos como extranjeros, que se han ido de la Liga MX y que dejaron una buena cantidad de dinero con su venta.

PUBLICIDAD

Mateusz Bogusz, con su casi salida de Cruz Azul, se une a una predilecta lista de jugadores que abonaron varios millones de dólares a las arcas de los clubes en México.

JUGADORES VENDIDOS MÁS CAROS POR LA LIGA MX



Si bien Bogusz no es el jugador más caro en haberse ido en venta de la Liga MX, entra a una lista donde aparecen varias estrellas.

En este listado hay cuatro jugadores mexicanos y seis del extranjeros, pero lo que llama más la atención es que América es el que más veces ha logrado vender a un jugador en una fuerte cantidad de dinero.