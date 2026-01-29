    Liga MX

    Los jugadores más caros de Liga MX en ser vendidos al extranjero

    A lo largo de las últimas dos decádas el futbol mexicano ha figurado como exportador de futbolistas.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Máquina de generar dinero: Estos son los jugadores más caros en salir de Liga MX

    La Liga MX ha tenido un Siglo XXI en que poco a poco ha llamado más la atención del mercado internacional como con Gilberto Mora y cada vez más viene por jugadores que sobresalen en el fubol mexicano.

    Hay una exclusiva lista de futbolistas, tanto mexicanos como extranjeros, que se han ido de la Liga MX y que dejaron una buena cantidad de dinero con su venta.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Mateusz Bogusz es baja de Cruz Azul de forma oficial
    1 mins

    Mateusz Bogusz es baja de Cruz Azul de forma oficial

    Liga MX
    Liga MX: Pumas recibió esto a cambio de Jorge Ruvalcaba
    1 mins

    Liga MX: Pumas recibió esto a cambio de Jorge Ruvalcaba

    Liga MX
    ¡Andrés Montaño, ya ve la luz tras grave lesión que lo alejó ocho meses!
    1 mins

    ¡Andrés Montaño, ya ve la luz tras grave lesión que lo alejó ocho meses!

    Liga MX
    ¿Por qué América cambió de director deportivo?
    2 mins

    ¿Por qué América cambió de director deportivo?

    Liga MX
    Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas
    2:09

    Andrés Montaño habla de su lesión que lo alejó de las canchas

    Liga MX
    Paulo Victor puede dejar a América tras atraer interés desde Brasil
    1 mins

    Paulo Victor puede dejar a América tras atraer interés desde Brasil

    Liga MX
    ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!
    1:46

    ¡Brasil quiere llevarse a pieza clave del América!

    Liga MX
    ¡Esta es la razón por la que Diego Ramírez deja el club América!
    2:25

    ¡Esta es la razón por la que Diego Ramírez deja el club América!

    Liga MX
    Jorge Ruvalcaba deja Pumas con destino a la MLS con New York Red Bull
    1 mins

    Jorge Ruvalcaba deja Pumas con destino a la MLS con New York Red Bull

    Liga MX
    Uriel Antuna llegará a Pumas, confirmado
    1 mins

    Uriel Antuna llegará a Pumas, confirmado

    Liga MX

    Mateusz Bogusz, con su casi salida de Cruz Azul, se une a una predilecta lista de jugadores que abonaron varios millones de dólares a las arcas de los clubes en México.

    JUGADORES VENDIDOS MÁS CAROS POR LA LIGA MX


    Si bien Bogusz no es el jugador más caro en haberse ido en venta de la Liga MX, entra a una lista donde aparecen varias estrellas.

    En este listado hay cuatro jugadores mexicanos y seis del extranjeros, pero lo que llama más la atención es que América es el que más veces ha logrado vender a un jugador en una fuerte cantidad de dinero.

    1. Nelson Deossa - 17 millones de dólares del Monterrey al Real Betis (ESP)
    2. Maxi Araújo - 16.6 millones de dólares del Toluca al Sporting Lisboa (POR)
    3. Edson Álvarez - 16.5 millones de dólares del América al Ajax (HOL)
    4. Enner Valencia - 16 millones de dólares del Pachuca al West Ham (ING)
    5. Diego Lainez - 15.5 millones de dólares del América al Real Betis (ESP)
    6. Julián Quiñones - 15 millones de dólares del América al Al-Qadisiya (SAU)
    7. Hirving Lozano - 13 millones de dólares del Pachuca al PSV Eindhoven (HOL)
    8. Rodolfo Pizarro - 12 millones de dólares del Monterrey al Inter Miami (EUA)
    9. Christian Benítez - 12 millones de dólares del América al El Jaish Sport (QAT)
    10. Mateusz Bogusz - 10 millones de dólares del Cruz Azul al Houston Dynamo (EUA).
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX