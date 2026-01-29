Los jugadores más caros de Liga MX en ser vendidos al extranjero
A lo largo de las últimas dos decádas el futbol mexicano ha figurado como exportador de futbolistas.
La Liga MX ha tenido un Siglo XXI en que poco a poco ha llamado más la atención del mercado internacional como con Gilberto Mora y cada vez más viene por jugadores que sobresalen en el fubol mexicano.
Hay una exclusiva lista de futbolistas, tanto mexicanos como extranjeros, que se han ido de la Liga MX y que dejaron una buena cantidad de dinero con su venta.
Mateusz Bogusz, con su casi salida de Cruz Azul, se une a una predilecta lista de jugadores que abonaron varios millones de dólares a las arcas de los clubes en México.
JUGADORES VENDIDOS MÁS CAROS POR LA LIGA MX
Si bien Bogusz no es el jugador más caro en haberse ido en venta de la Liga MX, entra a una lista donde aparecen varias estrellas.
En este listado hay cuatro jugadores mexicanos y seis del extranjeros, pero lo que llama más la atención es que América es el que más veces ha logrado vender a un jugador en una fuerte cantidad de dinero.
- Nelson Deossa - 17 millones de dólares del Monterrey al Real Betis (ESP)
- Maxi Araújo - 16.6 millones de dólares del Toluca al Sporting Lisboa (POR)
- Edson Álvarez - 16.5 millones de dólares del América al Ajax (HOL)
- Enner Valencia - 16 millones de dólares del Pachuca al West Ham (ING)
- Diego Lainez - 15.5 millones de dólares del América al Real Betis (ESP)
- Julián Quiñones - 15 millones de dólares del América al Al-Qadisiya (SAU)
- Hirving Lozano - 13 millones de dólares del Pachuca al PSV Eindhoven (HOL)
- Rodolfo Pizarro - 12 millones de dólares del Monterrey al Inter Miami (EUA)
- Christian Benítez - 12 millones de dólares del América al El Jaish Sport (QAT)
- Mateusz Bogusz - 10 millones de dólares del Cruz Azul al Houston Dynamo (EUA).