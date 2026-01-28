    Liga MX

    ¿Por qué América cambió de director deportivo?

    Estos son los motivos que habrían orillado la salida de Diego Ramírez y la entrada de Antonio Ibrahim en el conjunto de Coapa.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Esta es la razón por la que Diego Ramírez deja el club América!

    América hizo oficial que Diego Ramírez dejará de ser su director deportivo d el primer equipo varonil y será Toño Ibrahim quien entre al quite de ese puesto.

    Acorde con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, la salida de Diego Ramírez se debió a un desgaste importante en la relación con André Jardine, director técnico del conjunto de las Águilas.

    La relación con André Jardine ya no era la ideal y mucho tendría qué ver el tema de los problemas físicos en los jugadores, ya que Diego Ramírez era el encargado de proponer el descanso se algún lesionado, también del lado de la directiva decidieron para este torneo traer a Sean Buckley como preparador físico.

    Diego Ramírez, después de más de cuatro años en el cargo en el director deportivo del primer equipo varonil, seis títulos. Era el hombre más pegado al equipo, viajaba a todos lados con ellos, era intermediario entre el cuerpo técnico y la presidencia deportiva de Santiago Baños.

    ¿QUIÉN ES ANTONIO IBRAHIM, EL NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO DEL CLUB AMÉRICA?


    Antonio Ibrahim lo releva, jefe de scouting en la institución hasta ahora, inteligencia deportiva y lleva poco más de nueve años en la institución azulcrema.

    Ibrahim es la mente detrás de refuerzos extranjeros en la femenil, propuso la llegada de Saint-Maximin como refuerzo en el primer equipo.

    Diego Ramírez sigue en la institución y estará relacionado con proyectos de Ollamani.

    Video Cambios en América: ¿quién es el nuevo director deportivo?

    CASO VÍCTOR DÁVILA DA UN GIRO EN AMÉRICA


    La posible salida de Víctor Dávila al Colo Colo de Chile dio un giro y, ahora, las negociaciones se complicaron.

    Este miércoles se complicó, llegó un delantero argentino, copadas plazas extranjeras, para chilenos está abierto, tienen hasta marzo, pero tienen la vela encendida que el América tenga la presión, pero hoy se complicó la negociación.

    Video Caso de Víctor Dávila da un giro en América
    Liga MX

