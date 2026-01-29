Liga MX ¿Cuánto valió cada gol y asistencia de Bogusz en Cruz Azul? Estamos hablando de millones por cada gol... este es el rendimiento del polaco en La Noria visto desde el punto de vista financiero.

Mateusz Bogusz dejó un legado poco presumible en el Cruz Azul, equipo en el cual llegó en enero de 2025 y solamente con un año en La Noria, su rendimiento distó en demasía de lo que se esperaba del atacante y los goles que consiguió.

De hecho, en esta etapa, el delantero polaco consiguió únicamente tres goles, dos de ellos en Liga MX, además de seis asistencias, tanto en la Concacaf Champions Cup como en el máximo circuito del futbol mexicano.

Procedente del LAFC, Mateusz Bogusz costó al conjunto de La Noria un poco más de 11 millones de dólares. Entonces: ¿valió la pena el desembolso? Cruz Azul podría sacar sus conclusiones si se toma en cuenta lo que Bogusz generó a la ofensiva durante su estancia en La Noria.

MATEUSZ BOGUSZ Y LOS MILLONES QUE COSTÓ CADA GOL Y ASISTENCIA



Si se tiene en cuenta los alrededor de 11 millones de dólares que Bogusz costó para Cruz Azul, se podría inferir que por cada uno de los tres goles que el polaco consiguió, le costaron alrededor de 1.94 millones de dólares al conjunto de La Noria.

Bogusz anotó un gol en la Final de la Concacaf Champions Cup y dos en Liga MX, ante Mazatlán y Puebla.