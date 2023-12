Gustavo Lema acepta el desafío de tomar las riendas de Pumas

“Agradecido a la generosidad de Antonio porque fue el que me empujó a tomar una decisión que me encanta, me desafía y estoy con muchas ganas de llevar a cabo. Muchas gracias y vamos a continuar por esta senda que inicio Antonio junto con el club”, recalcó el estratega quien no quiso ahondar aún en el tema de los refuerzos para el Clausura 2024.