    Gignac recibe el cariño y el regalo de un pequeño fan al salir del entrenamiento

    El delantero francés de los Tigres se mostró feliz con el obsequio ya que es una figura de sus favoritas.

    Alonso Ramírez
    Los Tigres siguen en su etapa de entrenamientos previa a iniciar su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX.

    Liga MX

    André-Pierre Gignac, delantero histórico de la institución felina fue sorprendido por un niño a las afueras del centro de entrenamiento de Tigres, el pequeño le dio una sorpresa y el francés no escondió su felicidad.

    El regalo fue una figura de anime, el personaje de Goku, uno de los favoritos de André-Pierre, mismo al que ha hecho referencia el delantero en festejos tras una de sus múltiples anotaciones en la Liga MX.

    De hecho, Gignac lleva en su piel a este personaje, como lo mostró en una publicación hace varios años.
    Tigres y Gignac se preparan para debutar en el Clausura 2026 de la Liga MX el próximo domingo 11 de enero cuando visiten al Atlético de San Luis.

    Gignac, festejo de Goku
    Gignac, festejo de Goku
    Imagen TUDN


    Lo que también ha sorprendido a todos, es que los felinos de la UANL no han tenido refuerzos para este certamen, pero si se ha desprendido de varios jugadores.

