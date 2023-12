Antonio Mohamed presentó su renuncia como director técnico de Pumas , después de que el cuadro de la UNAM fuera eliminado en Semifinales del Apertura 2023 ante Tigres . Aseguró que la decisión no es por ofertas de otro equipo, sino para tomar un descanso debido al desgaste mental y falta de energía que tiene en este momento para seguir al frente del club.

“Primero agradecer a la directiva de Pumas, a la afición por estos ochos meses. He tomado la decisión personal de dejar el cargo por motivos personales. La directiva propuso y tenía la intención que siguiera el proyecto, mi exmano derecha, porque ahora será su trabajo, Gustavo Lerma con parte del cuerpo técnico van a seguir el proyecto iniciado hace siete meses atrás.

“Estoy muy agradecido con la directiva, pido una disculpa a todos los integrantes de la directiva y afición por no terminar el contrato, faltaban cinco meses, no es por trabajar en otro equipo, es un tema de descanso mental serán cuatro o cinco meses lo que sea necesario para agarrar energía para estar con toda la energía para estar en un club que demanda tanta energía como Pumas, es el motivo principal no hay motivo de salud, ni ir a otro equipo ni nada”, aseguró ‘el Turco’ Mohamed.