"Últimamente me dicen que sí mis aptitudes sobresalen hacia adelante , pero también muchos me dicen como pivote defensivo , un tipo Casemiro a la hora de cortar jugadas", apuntó.

"Pero yo también me identifico mucho con Rodri porque él con tensión moderna se le llama, no ‘box to box’ que lo es, pero que va muy bien hacia adelante. Mete goles, pero también a la hora de defender defiende muy bien, ese tipo de jugador me caracteriza un poco”, completó.