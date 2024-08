“Para mí el poder jugar en un equipo como Rayados , lo que significa, con su gente, con su afición, un equipo que siempre pelea en liguillas y campeonatos, a mí me emociona mucho eso entonces también la vitrina de poder jugar aquí, jugar un Mundial de Clubes .

“Mi objetivo sí es Europa y lo sigo diciendo, lo dije antes de venir a Rayados, siempre va a ser mi prioridad, tengo 21 años, no creo que se me vaya el tren si me vengo a Rayados uno o dos años, los que tenga que estar, pero para eso tengo que ganarme un lugar aquí”, indicó a la prensa en su arribo a la Sultana del Norte.