Toluca Antonio Mohamed ofrece disculpas tras altercado en la Final de la Liga MX El técnico del Toluca aclara el origen del problema y da su postura luego del altercado con un conductor de TUDN.

Video Antonio Mohamed ofrece disculpas por lo ocurrido en la Final

Luego del altercado que se dio entre el técnico bicampeón del futbol mexicano, Antonio Mohamed, y el conductor de TUDN David Faitelson, el estratega del Toluca ofreció disculpas durante una entrevista exclusiva en Línea de 4.

"Quiero pedir una disculpa pública, en medio de los festejos, era todo felicidad, la calentura en su momento, algo personal lo que pasó con un colega de ustedes, quería extender una disculpa pública a ustedes que estaban ahí, mira que lo del calzón rojo ni nada, quiero pedir disculpas".

PUBLICIDAD

El Turco dejó claro cuál fue el origen del problema y su forma de actuar, además de que aceptó que su actuación no fue la correcta y que le ganó la euforia del momento tras haber ganado la Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

"Nadie me movió la cabeza, cuando dieron la alineación, David hablando, me concentré en mi trabajo, en la celebración me buscaron para ir allá, dije lo que sentía, se lo dije a David en la cara, y bueno, una disculpa con ustedes, con el canal, mil disculpas a ustedes y los que estaban en la programación, lo quería hacer públicamente, me ganó la calentura, no es culpa de ustedes, es lo que les quería decir".

Sobre su negativa a dar entrevistas a TUDN, Antonio Mohamed fue enfático sobre su postura en ese momento en el que él considero lo que se dijo no fue un punto de vista, sino un juicio de valor hacia su persona.

" No confundir una cosa con la otra, dije que no mientras esté él, le había pedido unas disculpas, por eso fue lo que pasó, me dijo que no se iba a disculpar, para mí fue un juicio de valor, no un punto de vista, le dije 'retirate de acá', dijo 'no no no', dije que cómo nos arreglábamos y no pasó a más".

Finalmente, el técnico argentino de los Diablos Rojos r eiteró que su problema no es con TUDN, sino con el conductor que generó su disgusto.