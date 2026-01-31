León vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026
Ambos llegan en paridad de circunstancias a la cuarta fecha de la Liga MX, pero con el cuadro regio con una racha sin anotar a los escarlatas.
León y Tigres llegan en paridad de circunstancias para este duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026 en el que tienen mismo número de triunfos, empates y derrotas, así como puntos y diferencia de goles, aunque los escarlatas con más goles a su favor.
El conjunto regio llega a este duelo con la consigna de sacudirse el dominio escarlata; no le marca en 180 minutos, o lo que es lo mismo en los dos últimos partidos en los que se han enfrentado, la última vez que lo hizo anotó al 90’ en empate 2-2 en el Volcán en el Apertura 2024.
HORARIO Y DÓNDE VER EL LEÓN VS. TIGRES DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026
El torneo pasado estos equipos empataron 0-0, en el Clausura 2025 León se impuso 1-0, éste que como local recién rompió una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar cuando se impuso 21 a Cruz Azul este semestre.
Tigres, por su parte, ganó su anterior juego como visitante, fue ante Atlético de San Luis este torneo, antes perdió y fue en la Final ante Toluca; en torneo regular, los felinos no caen en patio ajeno desde la Jornada 13 del Clausura 2025 cuando perdió 3-0 ante América.
- Cuándo es el León vs. Tigres de la Liga MX: el partido es este sábado 31 de enero en el Estadio Nou Camp o Estadio León.
- A qué hora es el León vs. Tigres de la Liga MX: el partido inicia a las 19:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 20:00 horas tiempo del Este, 19:00 horas tiempo del Este y 17:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el León vs. Tigres de la Liga MX: sigue la transmisión de este partido en vivo por la señal de ViX en Estados Unidos.