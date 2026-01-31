Liga MX León vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 Ambos llegan en paridad de circunstancias a la cuarta fecha de la Liga MX, pero con el cuadro regio con una racha sin anotar a los escarlatas.

Video Tras pausa por el Tri, regresa la Liga MX con la Jornada 4

León y Tigres llegan en paridad de circunstancias para este duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026 en el que tienen mismo número de triunfos, empates y derrotas, así como puntos y diferencia de goles, aunque los escarlatas con más goles a su favor.

El conjunto regio llega a este duelo con la consigna de sacudirse el dominio escarlata; no le marca en 180 minutos, o lo que es lo mismo en los dos últimos partidos en los que se han enfrentado, la última vez que lo hizo anotó al 90’ en empate 2-2 en el Volcán en el Apertura 2024.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL LEÓN VS. TIGRES DE LA JORNADA 4 DEL CLAUSURA 2026

El torneo pasado estos equipos empataron 0-0, en el Clausura 2025 León se impuso 1-0, éste que como local recién rompió una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar cuando se impuso 21 a Cruz Azul este semestre.

Tigres, por su parte, ganó su anterior juego como visitante, fue ante Atlético de San Luis este torneo, antes perdió y fue en la Final ante Toluca; en torneo regular, los felinos no caen en patio ajeno desde la Jornada 13 del Clausura 2025 cuando perdió 3-0 ante América.