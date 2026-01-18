Liga MX Larcamón advierte que Cruz Azul no contará con alineación definitiva durante el Clausura 2026 El entrenador de La Máquina adelantó que será un semestre difícil por esta razón.

Video Larcamón advierte que habrá cambios en Cruz Azul

Nicolás Larcamón adelantó a la afición de Cruz Azul que será un semestre complicado luego de obtener su segunda victoria al hilo en el Clausura 2026.

Pese a la victoria en el Estadio Cuauhtémoc, recinto donde La Máquina jugará de local lo que resta del semestre, Larcamón advirtió que habrá rotaciones constantes en su alineación titular por esta razón.

"Creo que quizás lo del XI va a ser un semestre en el que nos vamos a tener que acostumbrar a que será difícil ver un XI (fijo) un poco por la calendarización, los partidos, vamos a tener que recurrir a la profundidad que tenga el equipo.

"Si bien creemos mucho en darle continuidad a la estructura, partido a partido vamos a tener que jugar con esa dosificación necesaria", comentó luego de agregar que no se quedó contentó con el funcionamiento del plantel en la ajustada victoria de 1-0.

"Claramente estamos en un momento donde se consumaron las salidas, pero todavía las llegadas no están consumadas. Ahí es donde nos encontramos en un momento en el que el recambio quizás tiende a recaer más en el jugador joven.

"Teníamos como objetivo para esta primera semana sacarla adelante, a sabiendas que los tiempos de preparación no fueron los ideales, creo que con estas dos semanas que vamos a tener por delante vamos a tener mucha oportunidad de mejora".