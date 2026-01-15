    Liga MX

    La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América

    El brasileño protagonizó un golazo y un festejo que dio de qué hablar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Inesperado: Joao Pedro revela por qué festejó así vs. América

    Joao Pedro, futbolista del Atlético de San Luis, fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de los potosinos ante América en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

    El brasileño anotó el segundo gol con el que la escuadra visitante derrotó a las Águilas por 2-0 en la primera fecha doble del certamen con una gran clase en un auténtico golazo que, después, fue seguido por un festejo curioso.

    Joao Pedro y su compatriota Robson Bambu fueron a línea de fondo a hacer un ademán con las manos a las mejillas.

    Ya con el partido finalizado, Joao Pedro confirmó a TUDN la razón por la que festejó de esa forma con Bambu: esa seña significaban los besos de sus hijos.

    El Atlético de San Luis llegó a sus primeros tres puntos del certamen, mientras que América, con solamente un punto, todavía no ha anotado en este certamen.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaAtlético de San Luis

