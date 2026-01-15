Liga MX La verdad detrás del festejo de Joao Pedro vs. América El brasileño protagonizó un golazo y un festejo que dio de qué hablar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Video Inesperado: Joao Pedro revela por qué festejó así vs. América

Joao Pedro, futbolista del Atlético de San Luis, fue uno de los grandes protagonistas del triunfo de los potosinos ante América en la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El brasileño anotó el segundo gol con el que la escuadra visitante derrotó a las Águilas por 2-0 en la primera fecha doble del certamen con una gran clase en un auténtico golazo que, después, fue seguido por un festejo curioso.

Joao Pedro y su compatriota Robson Bambu fueron a línea de fondo a hacer un ademán con las manos a las mejillas.

Ya con el partido finalizado, Joao Pedro confirmó a TUDN la razón por la que festejó de esa forma con Bambu: esa seña significaban los besos de sus hijos.