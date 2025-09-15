    América

    La razón por la que Alana Flores no apoyó a Sebastián Cáceres en el América vs. Chivas

    La influencer y boxeadora no asistió al Clásico Nacional que su novio perdió en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Kevin R. Yu.
    Alana Flores constantemente asiste al Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a su novio Sebastián Cáceres en los partidos del América, sin embargo, estuvo ausente en el Clásico Nacional que las Águilas perdieron ante Chivas el sábado pasado.

    A través de sus redes sociales, la influencer, y también boxeadora, reveló que la razón por la que no pudo asistir al Clásico fue porque viajó a Las Vegas para presenciar la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford.

    Alana Flores hizo un vlog de su experiencia en el Allegiant Stadium y en el video se ve una reacción viral cuando conoce al legendario boxeador estadounidense Mike Tyson.

    “¡Mike Tyson, I love you! ¡Te amo! ¡No lo puedo creer!”, comienza a gritar la influencer cuando ve al exboxeador del otro lado de la barrera donde se encontraba ella.

    Alana también se mostró sorprendida de la pelea que dio Crawford para derrotar a Canelo y convertirse en el campeón absoluto de peso supermediano.

    Así como Alana apoya a Cáceres cuando juega el América, el defensa uruguayo hace lo mismo cuando la mexicana tiene peleas de box; incluso estuvo presente en el momento en que venció a Gala Montes en la Supernova el pasado mes.

    Alana Flores podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 27 de septiembre cuando las Águilas reciban a Pumas en la Jornada 11 de Liga MX.

    Video ¡Viva el amor! Así sorprendió Alana a Cáceres por su cumpleaños

