Video Alana Flores le fue 'infiel' a Sebastián Cáceres en pleno América vs. Chivas

Alana Flores constantemente asiste al Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar a su novio Sebastián Cáceres en los partidos del América, sin embargo, estuvo ausente en el Clásico Nacional que las Águilas perdieron ante Chivas el sábado pasado.

A través de sus redes sociales, la influencer, y también boxeadora, reveló que la razón por la que no pudo asistir al Clásico fue porque viajó a Las Vegas para presenciar la pelea de ‘Canelo’ Álvarez vs. Terence Crawford.

Alana Flores hizo un vlog de su experiencia en el Allegiant Stadium y en el video se ve una reacción viral cuando conoce al legendario boxeador estadounidense Mike Tyson.

“¡Mike Tyson, I love you! ¡Te amo! ¡No lo puedo creer!”, comienza a gritar la influencer cuando ve al exboxeador del otro lado de la barrera donde se encontraba ella.

Alana también se mostró sorprendida de la pelea que dio Crawford para derrotar a Canelo y convertirse en el campeón absoluto de peso supermediano.

Así como Alana apoya a Cáceres cuando juega el América, el defensa uruguayo hace lo mismo cuando la mexicana tiene peleas de box; incluso estuvo presente en el momento en que venció a Gala Montes en la Supernova el pasado mes.

Alana Flores podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 27 de septiembre cuando las Águilas reciban a Pumas en la Jornada 11 de Liga MX.