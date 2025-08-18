Video Tremendo festejo entre Alana y Cáceres que desató la locura del Palacio

Alana Flores se llevó otro cinturón al vencer en la gala de boxeo de Supernova a Gala Montes y lo celebró a lo grande junto con Sebastián Cáceres ante la locura de la afición que se hizo presente en el Palacio de los Deportes.

Después de que la streamer mexicana venciera a la actriz y ex participante de la Casa de los Famosos México por decisión, se enfundó en un tremendo beso con el futbolista del América que desató la locura del recinto.

PUBLICIDAD

Sebastián Cáceres regresó a la Ciudad de México tras el triunfo de las Águilas ante Tigres y de inmediato se unió con Alana Flores para acompañarla en todo momento.

Cáceres no fue el único futbolista del América que estuvo presente en la gala boxística de Supernova ya que también se le vio en las gradas a Igor Lichnovsky quien también tuvo participación en el encuentro ante Tigres.

RESULTADOS DE LA GALA DE SUPERNOVA

En una función que superó las expectativas donde nos dejaron grandes peleas como la de Mario Bautista contra Westcol quien sufrió una dolorosa lesión, hasta el combate entre Franco Escamilla y el Escorpión Dorado.

· Franco Escamilla venció a Escorpión Dorado por decisión mayoritaria.

· Mario Bautista venció por nocaut técnico a Westcol.

· Milica derrotó a Mercedes Roa por decisión.