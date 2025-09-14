Video Pocos lo sabían: La verdadera razón por la que Crawford devolvió los cinturones a Canelo

Los fanáticos presenciaron una postal que no suele hacerse frente a las cámaras durante la rueda de prensa pospelea entre Canelo y Crawford.

Luego del batacazo en Las Vegas, Canelo habló primero ante los medios y se dijo "triste" por lo sucedido en el Allegiant Stadium.

Una vez concluidas las preguntas, Canelo cedió el micrófono a Crawford no sin antes intercambiar algunas palabras en secreto y fue entonces que el estadounidense le devolvió sus cuatro cinturones mundiales tras haberlo despojado de ellos en 12 rounds.

La postal generó confusión y dudas entre los fanáticos ocasioneles, pues la mayoría cree que el ganador se debería llevar los títulos a casa.

¿POR QUÉ CRAWFORD DEVOLVIÓ LOS TÍTULOS A CANELO?

Sin embargo, la razón detrás del gesto de Crawford no fue por mera cortesía, sino porque todo nuevo campeón tiene la obligación de regresar los cintos al entonces monarca, ya que estos están personalizados y se conservan para siempre.