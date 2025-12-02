    Liga MX

    Ramón Juárez rompe el silencio tras eliminación del América y su no titularidad

    El defensa lanzó un mensaje luego de haber sido suplente en los Cuartos de Final ante Monterrey.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Ramón Juárez lanza mensaje tras ser eliminado y no ser titular en América

    Ramón Juárez rompió el silencio tras la eliminación del América del Torneo Apertura 2025 y tras no ser titular en los Cuartos de Final ante Monterrey.

    El defensa se quedó en la banca en el partido de ida que las Águilas perdieron 2-0 y entró al minuto 74 de la vuelta donde Rayados anotó un gol de último minuto para conseguir el pase a las Semifinales de la Liga MX.

    “Sabemos que no logramos el objetivo que teníamos y que este club demanda. Duele quedar eliminados y no poder brindar más alegrías a nuestra afición y a nosotros mismos”, escribió el central a través de su cuenta de X.

    La afición del América criticó a André Jardine por haber dejado en la banca a Ramón Juárez contra Monterrey y haber preferido a Igor Lichnovsky en la ida y a Sebastián Cáceres en la vuelta.

    “A toda la afición gracias por el apoyo durante todo el torneo y gracias por el cariño tan especial que me hacen sentir, de todo corazón. Gracias mi Dios por mostrarme cada día más y más, que contigo lo tengo todo, que siempre se haga tu voluntad”, añadió Juárez.

    Ramón Juárez se despidió del Apertura 2025 con 15 partidos jugados, 11 de titular, en los que anotó dos goles, ante Rayados en la Jornada 9 y contra Puebla en la Jornada 14.

    Video Jugador histórico del América llora desconsoladamente en la banca, ¿último torneo?

