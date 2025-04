"Un día, una mañana. Estaba viendo la actividad de la escuela de futbol cuando Beenhakker me dijo que no se quería concentrar en el club y que el Madrid siempre se va al mejor hotel y no a la casa club. Le dije que el Madrid sería lo que él quisiera pero que no tenía una casa club que había sido utilizada por un campeón del mundo como Argentina y que funcionaba mejor que un hotel. También me comentó que salían chamacos a pedir autógrafos y que molestaban mucho. Le respondí que no se preocupara que estaba seguro que no se le iban a acercar, ' no creo que les caigas tan bien como para que te pidan un autógrafo'. Mi relación fue mala con él.