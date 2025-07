"La última vez que lo vi fue en unos Cuartos de Final ante Cruz Azul . Regresó a Veracruz y tuve una operación. Ya no lo pude ver. Le gustaba mucho el Cruz Azul, también, y verme a mi jugar con el Toluca y ver a su Cruz Azul en el Estadio Azteca. Me quedé tranquilo de que vivió esa experiencia . Obviamente, me hubiera gustado que viviera todas las que estoy viviendo, pero las cosas pasan por algo y no me queda más que agradecerle. Él me está viendo desde donde esté", aseguró a Ibáñez.

¿Cómo planea usarlo André Jardine en el América?

"(Jardine) me enseñó su esquema de juego, los esquemas que podía usar, y me dijo que por eso me había traído porque me puedo adaptar a muchas posiciones que él necesita. Necesita ese dinamismo en las bandas que a la mejor no obtenía al ciento por ciento. Me dijo que era un jugador muy capaz, muy centrado. Que estaba preparado yo para sus nuevos esquemas de juego. Me dio mucha confianza porque me dijo que me podía usar como extremo derecho, extremo izquierdo, carrilero, hasta de lateral izquiero", finalizó.