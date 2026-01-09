Liga MX ¡La ‘maldición’ de técnicos mexicanos en los últimos 10 Clausuras de la Liga MX! León, Pumas y Mazatlán no solo van en a competir en lo deportivo, sino en una estadística que no beneficia a sus estrategas nacionales.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Por qué León, Pumas y Mazatlán no serían campeones este Clausura 2026?

Con el arranque del Clausura 2026, solamente tres equipos apuestan a la dirección técnica a estrategas mexicanos. Pumas, León y Mazatlán estarán dirigidos por Efraín Juárez, Ignacio Ambriz y Christian Ramírez, respectivamente.

En los últimos diez torneos Clausuras en México, ningún director técnico nacional ha logrado levantar la copa con su equipo y ante esta ‘maldición’ comenzarán estos tres entrenadores el presente torneo que arranca este viernes 9 de enero.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que en el Apertura 2018, Miguel Herrera logró romper con este ‘maleficio’ al llevar a las Águilas del América. Fue precisamente el ‘Piojo’ en el Clausura 2013 también el último estratega mexicano que se coronó campeón con el cuadro azulcrema.

Estos son los últimos estrategas campeones en el futbol mexicano.

Torneo Entrenador Club

Apertura 2025 Antonio Mohamed Toluca

Clausura 2025 Antonio Mohamed Toluca

Apertura 2024 André Jardine Club América

Clausura 2024 André Jardine Club América

Apertura 2023 André Jarine Club América

Clausura 2023 Robert Dante Siboldi Tigres UANL

Apertura 2022 Guillermo Almada Pachuca

Clausura 2022 Diego Cocca Atlas

Apertura 2021 Diego Cocca Altas

Guardianes 2021 Juan Reynoso Cruz Azul

Guardianes 2020 Ignacio Ambriz León

Clausura 2020 Cancelado

Apertura 2019 Antonio Mohamed Monterrey

PUBLICIDAD

Clausura 2019 Ricardo Ferretti Tigres UANL

Apertura 2018 Miguel Herrera Club América

Clausura 2018 Pedro Caixinha Santos Laguna

Apertura 2017 Ricardo Ferretti Tigres UANL

Clausura 2017 Matías Almeyda Guadalajara

Apertura 2016 Ricardo Ferretti Tigres UANL

Clausura 2016 Diego Alonso Pachuca