¡La ‘maldición’ de técnicos mexicanos en los últimos 10 Clausuras de la Liga MX!
León, Pumas y Mazatlán no solo van en a competir en lo deportivo, sino en una estadística que no beneficia a sus estrategas nacionales.
Video ¿Por qué León, Pumas y Mazatlán no serían campeones este Clausura 2026?
Con el arranque del Clausura 2026, solamente tres equipos apuestan a la dirección técnica a estrategas mexicanos. Pumas, León y Mazatlán estarán dirigidos por Efraín Juárez, Ignacio Ambriz y Christian Ramírez, respectivamente.
En los últimos diez torneos Clausuras en México, ningún director técnico nacional ha logrado levantar la copa con su equipo y ante esta ‘maldición’ comenzarán estos tres entrenadores el presente torneo que arranca este viernes 9 de enero.
Cabe señalar que en el Apertura 2018, Miguel Herrera logró romper con este ‘maleficio’ al llevar a las Águilas del América. Fue precisamente el ‘Piojo’ en el Clausura 2013 también el último estratega mexicano que se coronó campeón con el cuadro azulcrema.
Estos son los últimos estrategas campeones en el futbol mexicano.
Torneo Entrenador Club
- Apertura 2025 Antonio Mohamed Toluca
- Clausura 2025 Antonio Mohamed Toluca
- Apertura 2024 André Jardine Club América
- Clausura 2024 André Jardine Club América
- Apertura 2023 André Jarine Club América
- Clausura 2023 Robert Dante Siboldi Tigres UANL
- Apertura 2022 Guillermo Almada Pachuca
- Clausura 2022 Diego Cocca Atlas
- Apertura 2021 Diego Cocca Altas
- Guardianes 2021 Juan Reynoso Cruz Azul
- Guardianes 2020 Ignacio Ambriz León
- Clausura 2020 Cancelado
- Apertura 2019 Antonio Mohamed Monterrey
- Clausura 2019 Ricardo Ferretti Tigres UANL
- Apertura 2018 Miguel Herrera Club América
- Clausura 2018 Pedro Caixinha Santos Laguna
- Apertura 2017 Ricardo Ferretti Tigres UANL
- Clausura 2017 Matías Almeyda Guadalajara
- Apertura 2016 Ricardo Ferretti Tigres UANL
- Clausura 2016 Diego Alonso Pachuca
- Apertura 2015 Ricardo Ferretti Tigres UANL