El número de elementos que integrarán los operativos en cada estadio es el siguiente:

Querétaro vs. Puebla -La Corregidora - 1,188

Tijuana vs. Necaxa - Caliente - 569

Puebla vs. Tigres - Cuauhtémoc - 602

Atlas vs. Juárez - Jalisco- 840

San Luis vs. Mazatlán - Alfonso Lastras - 452

Cruz Azul vs. UNAM - Cuauhtémoc- 1,115