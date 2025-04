Elías Montiel tiene 19 años y poco más de año y medio que debutó en la Liga MX, pero ya puede contar alguna anécdota como la que le ocurrió con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tras la final de la Copa Intercontinental con el Real Madrid.

Al finalizar el juego de diciembre pasado en Catar, a la hora de los saludos protocolarios, se topó con el hombre fuerte del equipo blanco y para su sorpresa éste le dedicó unas palabras.

"En el momento que estás ahí, pues no te imaginas lo que puede pasar. Voy pasando saludando a todos los directivos, personas de alto mando, en eso me acerco a Florentino, lo saludo. Le agarro la mano y es esa típica vez que te quieres pasar, pero te detienen la mano. Me regreso y me dice: "he hablado con varios amigos míos y me han contado que juegas bien al futbol y hoy lo veo, la verdad es que estoy muy contento siguele echando ganas" y nada, todo sorpresa", explica en entrevista exclusiva con Zaritzi Sosa reportera de TUDN.

Aquello fue tan grande y tan inesperado que Elías no supo que decir, pero entiende perfectamente el valor de aquellas palabras que le dedicó uno de los hombres más poderosos del futbol.

"En ese momento me comió la lengua el ratón, pues no sabía que hacer, no me imaginaba que me hubiera pasado eso ni que salieran esas palabras de él. Solamente le agradecí, le dije que así iba a ser y todo. Recuerdo todos esos momentos y pues si significan muchísimo, muchísimo tanto en lo deportivo como en lo personal que te voltee a ver una persona como ese tipo, pues si es algo maravilloso", añadió.

Por supuesto, tras aquella escena, Elías piensa en el corto plazo en emigrar pronto al futbol europeo y cumplir así uno de sus sueños como futbolista.

"Si, claro, ese es el sueño creo que de todo jugador mexicano y joven, el poder emigrar lo más pronto a Europa. Yo no descarto eso, ese es mi principal objetivo en corto plazo poder llegar a Europa y seguir creciendo en el futbol. Es una motivación muy grande que a mí me da mucha alegría. Me impulsa a poder hacer mejor las cosas y seguir creciendo", finalizó.

Montiel y Pachuca se preparan para este fin de semana enfrentar el Play-In del Clausura 2025 frente a Monterrey y esta campaña ha mantenido la regularidad en su juego y en el torneo regular cumplió con 14 partidos jugados, 12 de ellos completos, un gol, dod tarjetas amarillas y una roja.

