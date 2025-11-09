Video Esto fue lo que hizo Keylor Navas tras las lesiones de Macías y Kevin Mier

"Gracias a Dios ayer ganamos y seguiremos peleando hasta el final. Mostramos carácter, compromiso y fútbol. Seguimos!!! Sin embargo, no todo fue feliz. Mucho ánimo a JJ y Mier. Ojalá verles pronto en la cancha!!!", escribió el portero tico en Instagram.

PUBLICIDAD

JJ Macías se lesionó de gravedad tras chocar con José Paradela y el cuerpo de este cayó sobre su pierna izquierda haciéndole palanca. Por otra parte, Kevin Mier podría tener una fractura tras la desmedida barrida de Carrasquilla.

Se trata del primer cruce de Play-in y Liguilla en general que Keylor Navas experimentará en el futbol mexicano tras su llegada a los Pumas en el verano de este año.

El futbolista costarricense es conocido por ser un líder nato y tener un fuerte carácter, como lo demostró en la jornada 16 con tremenda rabieta tras el gol de Tijuana por una desconcentración de sus defensas centrales.

Pumas aseguró el décimo lugar de la tabla general y solo espera al resultado del partido de Pachuca ante Santos Laguna para conocer a su póximo rival.