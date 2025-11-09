Keylor Navas manda mensaje a Kevin Mier y JJ Macías tras lesiones en Jornada 17
Pumas logró colarse al Play-in, pero sufrió la preocupante lesión de su goleador.
Un día después de la dramática victoria de Pumas sobre Cruz Azul que le dio el boleto al Play-in en la última jornada, Keylor Navas reaccionó al triunfo y a las l esiones de su compañero JJ Macías y del arquero rival Kevin Mier.
"Gracias a Dios ayer ganamos y seguiremos peleando hasta el final. Mostramos carácter, compromiso y fútbol. Seguimos!!! Sin embargo, no todo fue feliz. Mucho ánimo a JJ y Mier. Ojalá verles pronto en la cancha!!!", escribió el portero tico en Instagram.
JJ Macías se lesionó de gravedad tras chocar con José Paradela y el cuerpo de este cayó sobre su pierna izquierda haciéndole palanca. Por otra parte, Kevin Mier podría tener una fractura tras la desmedida barrida de Carrasquilla.
Se trata del primer cruce de Play-in y Liguilla en general que Keylor Navas experimentará en el futbol mexicano tras su llegada a los Pumas en el verano de este año.
El futbolista costarricense es conocido por ser un líder nato y tener un fuerte carácter, como lo demostró en la jornada 16 con tremenda rabieta tras el gol de Tijuana por una desconcentración de sus defensas centrales.
Pumas aseguró el décimo lugar de la tabla general y solo espera al resultado del partido de Pachuca ante Santos Laguna para conocer a su póximo rival.
Una victoria de los Tuzos enfrentaría a los Univeristarios ante los Bravos de Juárez, pero si los de Jaime Lozano pierden o empatan, entonces se verían las caras con el conjunto de Efraín Juárez.