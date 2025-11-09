    Keylor Navas

    Keylor Navas manda mensaje a Kevin Mier y JJ Macías tras lesiones en Jornada 17

    Pumas logró colarse al Play-in, pero sufrió la preocupante lesión de su goleador.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Esto fue lo que hizo Keylor Navas tras las lesiones de Macías y Kevin Mier

    Un día después de la dramática victoria de Pumas sobre Cruz Azul que le dio el boleto al Play-in en la última jornada, Keylor Navas reaccionó al triunfo y a las l esiones de su compañero JJ Macías y del arquero rival Kevin Mier.

    "Gracias a Dios ayer ganamos y seguiremos peleando hasta el final. Mostramos carácter, compromiso y fútbol. Seguimos!!! Sin embargo, no todo fue feliz. Mucho ánimo a JJ y Mier. Ojalá verles pronto en la cancha!!!", escribió el portero tico en Instagram.

    PUBLICIDAD

    JJ Macías se lesionó de gravedad tras chocar con José Paradela y el cuerpo de este cayó sobre su pierna izquierda haciéndole palanca. Por otra parte, Kevin Mier podría tener una fractura tras la desmedida barrida de Carrasquilla.

    Se trata del primer cruce de Play-in y Liguilla en general que Keylor Navas experimentará en el futbol mexicano tras su llegada a los Pumas en el verano de este año.

    El futbolista costarricense es conocido por ser un líder nato y tener un fuerte carácter, como lo demostró en la jornada 16 con tremenda rabieta tras el gol de Tijuana por una desconcentración de sus defensas centrales.

    Pumas aseguró el décimo lugar de la tabla general y solo espera al resultado del partido de Pachuca ante Santos Laguna para conocer a su póximo rival.

    Una victoria de los Tuzos enfrentaría a los Univeristarios ante los Bravos de Juárez, pero si los de Jaime Lozano pierden o empatan, entonces se verían las caras con el conjunto de Efraín Juárez.

    Más sobre Liga MX

    2 min
    Mohamed revela que Toluca cambiará de sede rumbo a la Liguilla

    Mohamed revela que Toluca cambiará de sede rumbo a la Liguilla

    1 min
    Paulinho confiesa por qué no quiso ser campeón de goleo individual

    Paulinho confiesa por qué no quiso ser campeón de goleo individual

    2 min
    Chicharito Hernández quiere ver a Hormiga González en el Mundial 2026

    Chicharito Hernández quiere ver a Hormiga González en el Mundial 2026

    2 min
    Santos vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    Santos vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

    1 min
    Así quedó la pierna de Kevin Mier tras fuerte entrada de Carrasquilla

    Así quedó la pierna de Kevin Mier tras fuerte entrada de Carrasquilla

    Relacionados:
    Keylor NavasPumas UNAMKevin Mier

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX